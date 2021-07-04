شكرا لقرائتكم خبر عن المركز (MARKAZ) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 149 فلس، ليخسر بذلك نصف مكاسبه التي حققها الاسبوع قبل الماضي، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا للوصول لمستوى الدعم 135 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 160 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 143 فلس وبين مستوى المقاومة هو 151 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط