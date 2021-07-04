شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع وتجاوز مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 217 فلس، حيث تراجع الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 212 فلس، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم الحالي عند 207 فلس كمستوى اول ثم 200 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 217 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 209 فلس وبين مستوى المقاومة هو 213 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط