شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق اسبوع الماضي عند مستوى 237 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 226 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 247 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 232 فلس وبين مستوى المقاومة هو 239 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط