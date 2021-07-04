شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يقلص خسائر الاربعاء -تحليل صباحي- 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الاربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس مرتفعا عند مستوى 857 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 820 فلس في عملية جني ارباح في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 870 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 845 وبين مستوى المقاومة هو 860 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط