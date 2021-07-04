شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمية (EDU) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير الاسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 752 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطه الشهري، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 700 ثم 620 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 820 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 730 وبين مستوى المقاومة هو 760 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط