شكرا لقرائتكم خبر عن سنام (SANAM) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 64 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء الماضي، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، مما نتوقع معه امكانية تراجع السهم لمستويات قد تصل الى 57 فلس كمستوى اول ثم 48 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 77 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 57.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 67.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط