شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق المؤشر عند مستوى 6946 نقطة، في ظل ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انخفاض المؤشر مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 6900 نقطة كمستوى اول ثم 6700 نقطة كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 7100 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,918 بينما مستوى المقاومة هو 6,986 نقطة