شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10807 نقطة، متجاوزا بذلك خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة 10825 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 11000 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,765 بينما مستوى المقاومة هو 10,834 نقطة