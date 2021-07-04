شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك» تعزز إنتاج النفط بأكبر وتيرة خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عززت «أوبك» إنتاجها من النفط بأكبر وتيرة في عام خلال يونيو، بما يتوافق مع خطط تلبية الطلب المتنامي مع تعافي الاقتصادات من الوباء.

وأظهر مسح أجرته «بلومبيرج» ارتفاع إنتاج المنظمة بمقدار 855 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي إلى 26.47 مليون برميل يوميًا.

من جانب آخر، أخفقت الدول الأعضاء في تحالف «أوبك بلاس» للدول المصدرة للنفط خلال اجتماعها مؤخرا في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من آب/أغسطس، وأعلنت المجموعة إرجاء محادثاتها إلى الأسبوع المقبل. وشاركت في محادثات الجمعة، التي عقدت عبر الفيديو وجاءت استكمالا لاجتماع الخميس الماضي الدول الـ13 الأعضاء في منظمة أوبك بقيادة السعودية، تلاها اجتماع فني بين دول تحالف «أوبك بلاس» البالغ عددها 23.

وتضم مجموعة «أوبك بلس» الأوسع للمنظمة روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

وامتنع متحدث باسم الحكومة الروسية عن التعليق عندما سئل عما إذا كان المأزق الحالي يمكن أن يؤدي إلى أزمة مماثلة لتلك، التي شهدها العالم في آذار/مارس 2020.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأخبار المالية عن مصدر لم تكشفه الخميس توقعاته العودة إلى حجم إنتاج يبلغ مليوني برميل يوميا بنهاية 2021، بمعدل 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من شهر آب/أغسطس، وهو خيار لم يقر.