شكرا لقرائتكم خبر عن 130 دولة تتفق على الحد الأدنى للضريبة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفقت 130 دولة، على فرض ضريبة عالمية دنيا على الشركات «لا تقل عن 15%»، فيما وصف بأنه «خطوة جبارة» و«يوم تاريخي».

وأعلن الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ماتياس كورمان، الذي كان يدير هذه المفاوضات في بيان: «بعد سنوات من العمل والمفاوضات المكثفة ستضمن هذه الحزمة أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها العادلة من الضرائب أينما تواجدت في العالم».

وأظهرت القائمة التي وفرتها المنظمة، أن مجموعة صغيرة من الدول ومن بينها أيرلندا والمجر، المتحفظة على الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه، لم توقع الإعلان الذي أبرم الخميس. إلا أن الحكومة الأيرلندية على لسان وزير المال باسكال دونهوو أكدت «دعمها عموما» للاتفاق.