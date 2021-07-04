شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق التميمي تفتتح أحدث فروعها في مدينة أملج على شاطئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أسواق التميمي عن افتتاح أحدث فروعها على ضفاف البحر الأحمر بمدينة أملج الساحلية، وذلك بحضور رئيس المجلس البلدي الدكتور عبدالعزيز الجهني، والعديد من المدعوين، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

يقع الفرع الجديد، الذي يُعد السابع في المنطقة والـ74 على مستوى المملكة، في منطقة «أملج سكوير»، التي تتميز بمزيج يعكس الثقافة والتراث الثري للمملكة، وسيحظى المتسوقون خلال الافتتاح الكبير بالكثير من العروض في جميع الأقسام.

تعليقًا على الافتتاح صرّح عبدالعزيز التميمي، الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي، قائلًا: «عند تسوقك في أسواق التميمي ستجد العديد من العناصر المفضلة لديك بأسعار مخفضة، وستكتشف أيضًا ألوانًا ونكهات من حول العالم في متجر واحد». وأضاف: «يتميز قسم الحياة الصحية لدينا بمجموعة رائعة من المنتجات الطبيعية والعضوية والخالية من الغلوتين التي ستنال إعجاب العديد من العائلات المهتمة بالصحة، والتي تستمتع بهذه الوجهة المطلة على البحر الأحمر».

من جانبه، قال بوبي راجندران، المدير العام لأسواق التميمي: «يقدّر العملاء والمتسوقون لدينا معايير أسواق التميمي من حيث الجودة العالية ونظافة المتجر والخدمة الودودة، ولكننا اكتسبنا أيضًا سمعة طيبة لقيمة كبيرة من حيث مساعدة المتسوقين على توفير المزيد عبر علامتنا التجارية أسواق التميمي منذ عام 1979». وتدعو أسواق التميمي المتسوقين للاشتراك في برنامج الولاء «ثماري»، وهو برنامج مجاني يقدم استردادًا نقديًا عن طريق منح نقاط على المشتريات وتقديم صفقات حصرية لأعضاء البرنامج. جدير بالذكر أن متجر أسواق التميمي الجديد في أملج، مثل جميع مواقع أسواق التميمي، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة أسرته المتنامية من المتسوقين المخلصين.