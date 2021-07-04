شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط لتصبح خبير فنى للمشاركة بقضايا جرائم تقنية المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية لقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، 5 شروط للقيد بسجل الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهى:

1- أن يكون مصريًا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، ويجوز قيد الأجنبى على أن يتعهد كتابة بخضوعه للقوانين المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى بالإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.

4- أن يكون لديه سيرة ذاتية تتضمن خبرة عملية مناسبة.

5- موافقة الجهات المعنية من جهات الأمن القومى على القيد بالسجل.

ويترتب على تخلف أى شرط من الشروط السابقة الشطب من السجل بقرار من الجهاز.

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن ينشأ بالجهاز القومى سجلان لقيد الخبراء، الأول به الفنيين والتقنيين العاملين بالجهاز، والثانى من الفنيين والتقنيين من غير العاملين به، ويقوم الخبراء بتنفيذ المهام الفنية والتقنية التى يتم تكليفهم بها من جهات التحقيق أو الجهات القضائية المختصة أو من الجهات المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن الجرائم موضوع هذا القانون.

1- يتعين على من يرغب فى قيد اسمه فى السجل الثانى للخبراء أن يتقدم للرئيس التنفيذى للجهاز بطلب كتابى بذلك، موضحًا فيه التخصص الذى يرغب العمل فيه كخبير وأن يرفق بالطلب صور الشهادات والمستندات المؤيدة لطلبه.

2- يمكن للجهاز أن يطلب من خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب معلومات إضافية قبل الفصل فى الطلب، ويعتبر عدم الرد على الطلب لمدة 60 يومًا من تاريخ تقديمه رفضًا له، وفى حال رفض الجهاز الطلب يحق للمتقدم التظلم بالإجراءات المقررة قانونًا.

3- يراعى الجهاز الحفاظ على سرية البيانات بسجلات قيد الخبراء وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر قضائى.