شكرا لقرائتكم خبر عن توطين 50 % من مكاتب المحاسبة القانونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة التي صدرت، أمس، عن تحديد نسبة التوظيف للسعوديين الفنيين في مكاتب المحاسبة القانونية المرخص لها أو الشركات المهنية التي تزاول العمل المهني، لتصل إلى نسبة توطين 50 % إذا تجاوز عدد الموظفين في المكتب أو الشركة 100 موظف.

فيما ألزمت اللائحة المكاتب والشركات التي لديها من (1- 20) موظـفا بتوطين 30%، ومن (21-30) موظفا بتوطين 30%، ومن (31-40) موظفا يتم توطين 40%، ويراعى تطبيق النسب تدريجيًّا خلال مدة أقصاها (خمس) سنوات من صدور اللائحة.

ووفقا للائحة، يجب على المحاسب القانوني عند بيان الحد الأقصى لارتباطات عمليات المراجعة التي يمكنه الإشراف عليها -سواءً كان يزاول العمل من خلال مكتب خاص أو من خلال شركة مهنية- الالتزام بألا تقل ساعات الإشراف عن (5%) من مجموع ساعات كل تقرير صادر عنه، وألا تزيد ساعات الإشراف خلال العام المالي للمكتب أو الشركة على (ألف وسبعمائة) ساعة عمل.

ويحظر على المحاسب القانوني قبول أي عمل له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الحالات المبينة ضمن قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة، ويجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات التي له مصلحة فيها بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة.

وللهيئة في حال توقف المحاسب القانوني الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، اتخاذ أي من الإجراءات منها، حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب، تعيين محاسب قانوني مرخص له في مزاولة المهنة يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف أو الإيقاف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى، وتحديد المقابل المالي المستحق لها وللمحاسب القانوني المعين نظير هذا العمل. وفي حال توقف المحاسب القانوني أو إيقافه -سواءً أكان يزاول المهنة من خلال مكتب خاص أم من خلال شركة مهنية- عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، فعليه اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه، وتشمل إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته، وإخطار الهيئة بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف، والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.

ويلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا لنظام الشركات المهنية وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.

وإذا رغب المحاسب القانوني غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للنظام في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (6) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يُسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.