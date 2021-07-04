شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بورصة البحرين لـ«اليوم»: لدينا 26 ألف مستثمر سعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققنا إنجازا نوعيا على المستوى التشريعي

التعاون مع «تداول» و«إيداع» يمهد الطريق للإدراج المزدوج

إطلاق خدمة مرابحة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي

2.6 مليار دينار إيرادات تشغيلية في 2020

286.4 مليون دينار قيمة التداولات خلال عام

كشف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، أن عدد المستثمرين السعوديين في بورصة البحرين بلغ 26.324 مستثمرًا، يمثلون 17% من إجمالي المساهمين، مشيرًا إلى أن عدد المستثمرين السعوديين ارتفع بنسبة 57% خلال الخمس السنوات الماضية. وقال في حواره لـ(اليوم) إنه يتطلع لرؤية شركات بحرينية يتم تداول أسهمها في السوق المالية السعودية «تداول»، وكذلك شركات سعودية يتم تداول أسهمها في بورصة البحرين، مما يعزز من جاذبية السوق بالنسبة للمستثمرين الأجانب ويدعم السيولة النقدية. وإلى نص الحوار...

ما أبرز التطورات السعودية بالسوق البحرينية؟

- بلغ عدد المستثمرين السعوديين في بورصة البحرين نحو 26.324 مستثمرًا، ما يمثل 17 % من العدد الإجمالي للمساهمين في بورصة البحرين. فيما شهد عدد المستثمرين السعوديين ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 57 % خلال الخمس السنوات الماضية، ويعتبر هذا مؤشرًا إيجابيًا ويعكس نتائج التعاون الوثيق بين السوقين.

ما أهم نقاط التعاون بين السوقين؟

- هناك تعاون وطيد بين بورصة البحرين والبورصة السعودية «تداول»، جراء توقيع مذكرة تفاهم بين البورصتين منذ 2013، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية في 2019، فيما عززت الاتفاقيتان علاقتنا مع الإخوة المسؤولين في «تداول» و«إيداع»، وساهمتا في توسعة آفاق التعاون بين السوقين في المجالات التشريعية والفنية والتقنية، ومهدتا الطريق للإدراج المزدوج.

هل توجد خطط مستقبلية للتعاون مع السوق السعودية؟

- نظرًا لهذا التعاون بين السوقين، نتطلع لرؤية شركات بحرينية يتم تداول أسهمها في السوق المالية السعودية «تداول»، وكذلك شركات سعودية يتم تداول أسهمها في بورصة البحرين، الأمر الذي يُعزز من جاذبية السوق بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويدعم السيولة النقدية في السوق، ويرفع نسبة التداول لدى المستثمرين.

ما الإنجازات التي حققتها بورصة البحرين؟

- حققت البورصة إنجازًا نوعيًا على المستوى التشريعي، إذ اعتمدت على قواعد الإدراج الجديدة التي تهدف إلى تحديد الإطار التنظيمي والتشريعي الذي ينظم جميع الجوانب التشغيلية للبورصة، لا سيما الإدراجات الجديدة.

كيف كان تأثير جائحة كورونا على البورصة؟

- في العام الماضي أثَّرت حالة عدم الاستقرار في مختلف المجالات والناجمة عن فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية بمستوى سلبي غير مسبوق، وعلى الرغم من إغلاق معظم الأسواق الرئيسية مؤشراتها في نهاية العام المنصرم على مستويات عالية نتيجة بدء العمل باللقاحات ضد الفيروس، فإن أداء أسواق المال الخليجية كان دون نظيراتها من الأسواق العالمية؛ إذ أغلقت غالبية المؤشرات بشكل سلبي نتيجة تأثرها بالجائحة وانخفاض أسعار النفط، فيما أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي العام منخفضًا بنسبة 1.72 %، بينما أقفل مؤشر إم إس سي آي للأسواق دون الناشئة بارتفاع طفيف بلغ 1.65 %.

ماذا عن أداء بورصة البحرين؟

- أداء بورصة البحرين لم يكن مغايرًا للأداء العام السلبي لأسواق المال الخليجية، إذ أقفل المؤشر عند مستوى 1.789.78 نقطة بانخفاض قدره 7.4 % مقارنة بإقفاله عند مستوى 1.610.18 نقطة، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 650.19 نقطة في نهاية العام الماضي مقارنة بـ 76004 نقاط في العام السابق عليه، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 14.45 %.وبلغت قيمة التداول 286.41 مليون دينار بحريني خلال العام الماضي، مسجلة انخفاضًا بنسبة 25.70 % مقارنة بالعام الماضي، في حين بلغت كمية التداولات 1.157 مليار سهم بزيادة نسبتها 25.70 % عن 2019، وانخفض عدد الصفقات من 20.712 صفقة في 2019 إلى 19.309 صفقات خلال العام الماضي، منخفضًا 6.77 %.

ما الخدمات التي أطلقتها البورصة؟

- بورصة البحرين أطلقت خدمة مرابحة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، إذ توفر الخدمة تنفيذ عمليات المرابحة عبر صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنذ إطلاق الخدمة طرحت ثمانية بنوك ومصارف الخدمة ضمن مجموعة الخدمات التي توفرها لعملائها. والعام الماضي شهد إنجازًا نوعيًا عبر إنشاء صناديق ضمان حقوق المساهمين «أمانات»، والذي تم إنشاؤه ضمن جهود تطوير البنية التحتية لسوق رأس المال وتعزيز الشفافية وضمان حقوق المساهمين، بالإضافة إلى ذلك تم تعيين شركة البحرين للمقاصة كوكيل لدفع توزيعات الأرباح النقدية لتسهيل عملية التوزيع وزيادة فاعلية عملية الدفع من خلال إتمام عملية تحويل الأرباح بشكل مباشر إلى حسابات المستثمرين، فيما واصلت بورصة البحرين جهودها لتعزيز الاستدامة والشفافية عبر إصدار الدليل الاختياري لمعايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة لتقارير الشركات المدرجة.

ماذا عن مشاركات البورصة في الأنشطة الدولية؟

- حرصت بورصة البحرين على المشاركة في الأنشطة الدولية الخاصة بالمنظمات والمؤسسات ذات العلاقة بسوق رأس المال، ما أسهم في ترشيح بورصة البحرين إلى جانب السوق المالية السعودية «تداول» بإجماع الأعضاء كأعضاء في مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية، كممثلين عن منطقة الخليج العربي، فيما تم ترشيح شركة البحرين للمقاصة لترأس منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط.

وكيف كانت إيرادات البورصة؟- البورصة حققت إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة قدرها 2.635 مليار دينار بحريني، مقارنة بـ2.701 مليار في العام 2019، بانخفاض 2.5% في حين انخفض إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة طفيفة في العام الماضي، من 3.782 مليار دينار في 2019 إلى 3.621 مليار دينار في 2020، فيما حققت البورصة عجزًا قدره 587.976 مليون دينار في 2020 مقارنة بـ498.393 مليون دينار في 2019.

ما المستجدات في بورصة البحرين؟

- تعد بورصة البحرين سوقًا متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي، إذ توفر البورصة مجموعة شاملة من الخدمات التي تتضمن خدمات الإدراج، وخدمات التداول، وخدمات التسوية، والإيداع المركزي لمختلف الأصول المتوافرة في البورصة. وتسعى بورصة البحرين إلى أن تصبح سوقًا مالية إقليمية ذات أصول متعددة، وهي الرؤية التي تطمح إلى تحقيقها، فيما تهدف إلى طرح خدمات مبتكرة وتوفير اللازم من أجل تلبية احتياجات وتطلعات مختلف الأطراف ذات العلاقة بسوق رأس المال، ومن ضمنها المستثمرون والشركات المدرجة والأعضاء.

ما خطة النمو التي تعتمدون عليها؟

- تتمحور ركائز النمو في بورصة البحرين حول بيئة العمل في البورصة، وكيفية التفاعل مع جميع المتعاملين في السوق، إذ تؤمن البورصة بالعديد من القيم التي من خلالها تتمكن من تقديم واحة من الفرص الاستثمارية، والتي تشمل: الإيداع والابتكار والتعاون والروح الريادية.

كيف كان التطور في البورصة البحرينية؟

- يمتد تاريخ البورصة البحرينية الريادي إلى سنة 1987، إذ تم تأسيس سوق البحرين للأوراق المالية، فيما كانت سباقة في تدشين الخدمات والمنتجات المبتكرة، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى الدعم المقدم من حكومة مملكة البحرين ومختلف الجهات ذات العلاقة. وفي عام 2010 تم تأسيس بورصة البحرين كشركة مساهمة مقفلة لتحل محل سوق البحرين للأوراق المالية. وتأسست شركة البحرين للمقاصة المملوكة بشكل كامل لبورصة البحرين في عام 2017 برأس مال مصرح به وقدره خمسة ملايين دينار، ورأس مال مدفوع بقيمة مليون دينار، وهي شركة مرخصة من قِبل مصرف البحرين المركزي كشركة مقاصة تقدم خدمات ما بعد التداول للمستثمرين، ومجموعة من الخدمات المتعلقة بالإيداع والمقاصة والتسوية والسجل المركزي والتسجيل.

ماذا عن مساهمة البورصة في المنظمات الإقليمية والعالمية؟

- انضمت بورصة البحرين منذ تأسيسها لعدد من المنظمات الإقليمية والعالمية، من ضمنها الاتحاد العربي للبورصات والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، واتحاد البورصات العالمية، واتحاد مؤسسات الإيداع لدول أفريقيا والشرق الأوسط، ومؤسسة وكالات الترميز الوطنية، وانضمت كشريك في مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط فرع البحرين، مما يعزز مكانتها في أسواق رأس المال العالمية.