السعودية تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت السعودية بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، التي ضمت المملكة والأردن والإمارات والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر والمغرب.

كما حصلت المملكة على عضوية جميع اللجان الفنية الخمس وهي: لجنة

النقل الجوي، لجنة السلامة الجوية، لجنة أمن الطيران، لجنة الملاحة الجوية، لجنة البيئة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، والذي ترأس وفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني في دورته الـ63، وأعمال جمعيتها العامة العادية في دورتها الـ26 في الرباط، أن فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، وحصولها على عضوية جميع اللجان الفنية الخمس، يعكس تقدير الدول الأعضاء في المنظمة لأهمية دور المملكة المحوري وجهودها الإيجابية في التعامل مع معطيات صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أهمية المضي قدما للعمل صفا واحدا لمواجهة التحديات الناجمة عن الجائحة، وإنجاح خارطة الطريق لتعافي الطيران المدني الدولي من الآثار السلبية التي نتجت عنها، وأهمية تعزيز التعاون المشترك مع المنظمات الإقليمية الأخرى وتنفيذ البرامج المشتركة، ونقل التجارب الأخرى بما يساعد على الارتقاء بصناعة النقل الجوي في الإقليم العربي.

وخلال انعقاد الجمعية العامة للمنظمة نوقش عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني، واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بآليات تعافي وانتعاش قطاع الطيران المدني، ودراسة الهيكل التنظيمي الجديد للمنظمة والخطة الاستراتيجية العامة لها للفترة (2020 - 2022)، كما تمت الموافقة على مقترح المملكة بخصوص توحيد إجراءات وبروتوكولات التطعيم، من خلال التنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، مع احترام سيادة الدول وحقها فيما تراه مناسبا من إجراءات تضمن بها سلامة مواطنيها.

يذكر أن المملكة عضو بالمنظمة منذ تأسيسها عام 1996، والتي تتكون من 21 دولة، كما أن المنظمة العربية للطيران المدني هي منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول في مجال الطيران المدني.

المملكة حصلت على عضوية جميع اللجان الفنية:

1 لجنة النقل الجوي

2 لجنة السلامة الجوية

3 لجنة أمن الطيران

4 لجنة الملاحة الجوية

5 لجنة البيئة