شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة العين السخنة مجموعة من التطورات خلال العام الماضي، سواء على مستوى الميناء أو على مستوى المنطقة الصناعية والتعاقدات الاستثمارية الجديدة، ويعرضها ”الخليج 365” بالإنفوجراف وفقا لما يلي:

المنطقة الصناعية

- أكبر مجمع بتروكيماويات باستثمارات 7.5 مليار دولار

- منطقة صناعية بولندية لأول مرة خارج بولندا

- أكثر من مليار دولار تكلفة مشروعات تم التعاقد عليها خلال عام 2020

- أكثر من 12 مطور صناعي لتنمية وتطوير المنطقة

- أكثر من 250 مشروع ما بين إنتاجي وخدمي

- منطقة صناعية صينية "تيدا -مصر" ومشروعات استثمارية ترفيهية وسكنية

- أكبر مصنع لإنتاج الألياف الضوئية باستثمارات مليار جنيه

ميناء السخنة

- أحدث الأوناش والرافعات العالمية للتوسعة الجديدة بالرصيف الثاني باستثمارات 140 مليون جنيه "موانئ دبى العالمية"

- محطة للصب السائل بالحوض الثالث باستثمارات بنحو 400 مليون جنيه

- أنظمة اليكترونية عالمية حديثة لمراقبة وتتبع حركة الملاحة البحرية

- أعمال تطوير وإنشاء 4 أحواض جديدة و13 كيلو أرصفة متعددة الأغراض