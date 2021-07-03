الاقتصاد

تعرف على تطور الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة العين السخنة مجموعة من التطورات خلال العام الماضي، سواء على مستوى الميناء أو على مستوى المنطقة الصناعية والتعاقدات الاستثمارية الجديدة، ويعرضها ”الخليج 365” بالإنفوجراف وفقا لما يلي:

 

 المنطقة الصناعية

- أكبر مجمع بتروكيماويات باستثمارات 7.5 مليار دولار

 

- منطقة صناعية بولندية لأول مرة خارج بولندا

 

- أكثر من مليار دولار تكلفة مشروعات تم التعاقد عليها خلال عام 2020

 

- أكثر من 12 مطور صناعي لتنمية وتطوير المنطقة

 

- أكثر من 250 مشروع ما بين إنتاجي وخدمي

 

- منطقة صناعية صينية "تيدا -مصر" ومشروعات استثمارية ترفيهية وسكنية

 

- أكبر مصنع لإنتاج الألياف الضوئية باستثمارات مليار جنيه

 

 

ميناء السخنة

- أحدث الأوناش والرافعات العالمية للتوسعة الجديدة بالرصيف الثاني باستثمارات 140 مليون جنيه "موانئ دبى العالمية"

 

- محطة للصب السائل بالحوض الثالث باستثمارات بنحو 400 مليون جنيه

 

- أنظمة اليكترونية عالمية حديثة لمراقبة وتتبع حركة الملاحة البحرية

 

- أعمال تطوير وإنشاء 4 أحواض جديدة و13 كيلو أرصفة متعددة الأغراض

 

المنطقة الاقتصادية للقناة
المنطقة الاقتصادية للقناة

 

المنطقة الصناعية بالسخنة
المنطقة الصناعية بالسخنة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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