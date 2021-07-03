شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدخل نادى الكبار فى إنتاج الذهب عام 2020 بـ 14.1 طن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت مصر نادى الكبار في إنتاج الذهب، حيث كشف مجلس الذهب العالمي، أن إنتاج مصر من المعدن الأصفر عام 2020 بلغ 14.1 طن، وتضمن قائمة كبار المنتجين 43 دولة، واحتلت مصر المرتبة 36 على مستوى العالم.

وكشف مجلس الذهب العالمي، أن السودان في المركز رقم 15 على العالم من حيث حجم الإنتاج عام 2020، والذى بلغ 83.3 طن، في وقت وصل فيه الإنتاج العالمي من الذهب 3478 طنا بواقع 122.7 مليون أونصة.

وتحتل الصين المركز الأول بحجم إنتاج 368 طنا تقريباً لتتفرد وحدها بـ 11 % من إنتاج الذهب في العالم، تليها روسيا بحجم إنتاج 331 طنا ثم أستراليا 328 طنا وفي المركز الرابع أمريكا بحوالي 190.2 طن .