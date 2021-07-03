تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، استقراراً ملحوظاً، وفق سعر إغلاق السوق العالمي، حيث يرتبط سعر الذهب في مصر بالبورصة العالمية، والتي تغلق في ساعة متأخرة من مساء الجمعة في كل أسبوع.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فإن الذهب عيار 21، العيار الرئيسي في مصر، سجل 780 جنيهاً للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب هذا الأسبوع، في حين سجل سعر أونصة الذهب 1787 دولار وقت صياغة هذه السطور.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6240 جنيها

أونصة الذهب 1787 دولارا

وكانت أسعار الذهب سجلت أمس ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات عقب تخطي السعر العالمي للذهب 1780 دولار، وهو ما ينعكس على سعر المعدن النفيس في مصر، والذى تحرك بصورة ملحوظة وفق سعر الإغلاق العالمي للسوق أمس الجمعة، وتستمر الأسعار المسجلة في سوق الذهب حتى يوم الاثنين القادم مع فتح التداول على الذهب مجدداً.