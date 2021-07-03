شكرا لقرائتكم خبر عن 76.17 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط 76.17 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.16 دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط أمس الجمعة، استقرت، وذلك بعد أن استأنف وزراء تحالف أوبك بلس المحادثات لمناقشة زيادة الإنتاج، وذلك فى اليوم التالي لعرقلة الإمارات للاتفاق، والذي قد يؤدي إلى تأخر خطط ضخ المزيد حتى نهاية العام الجارى .