شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 3-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 3 يونيو 2021 استقرارا عند مستويات 780 جنيها لعيار الذهب 21، وذلك مع ثبات سعر أونصة الذهب عالميًا عند مستويات 1787 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم لعيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام وبلغ عيار 24 سعر 891 جنيها للجرام أما الجنيه الذهب 6240 جنيها

وشهدت أسعار الذهب منذ بداية التداولات هذا الأسبوع تذبذب بين الصعود والهبوط عقب إعلان أسعار الواردات الألمانية ومعدل البطالة اليابانى لتنزل الأسعار قرب مستويات 1755 دولار وهو السعر الادنى هذا الأسبوع وفى السوق المصرى انخفضت الأسعار لمستويات 765 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر.

وخلال تداولات الثلاثاء 29 يونيو، جرى إعلان بيانات عن موافقات الرهن العقارى البريطانى ومؤشر أسعار المنازل فى الولايات المتحدة ومؤشر ثقة المستهلك من كونفرنس بورد فى الولايات المتحدة

وعن أوضاع السوق قال ممدوح عبد الله الخبير بأسواق المعادن الثمينة، أن أسواق الذهب فى تأثرت من خلال بيانات مؤشر مديرى المشتريات التصنيعى الصينى ومؤشر مديرى المشتريات غير التصنيعى الصينى، مشيرا إلى أن إعلان القراءة النهائية للناتج المحلى الإجمالى البريطانى (ربع سنوي) وكذلك التغير فى التوظيف بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة، كانت البيانات الأهم التى أثرت فى التداولات هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن من ضمن الأحداث الاقتصادية أيضًا إعلان الناتج المحلى الإجمالى الكندى (شهرى) ومؤشر مديرى المشتريات بولاية شيكاغو ومبيعات المنازل المعلقة بالولايات المتحدة، مخزونات النفط الخام الأمريكية،

وأكد أن السوق تأثر أيضًا بالقراءة النهائية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى اليابانى ومؤشر مديرى المشتريات التصنيعى Caxian الصينى والقراءة النهائية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى فى منطقة اليورو.