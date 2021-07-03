الاقتصاد

أسعار الخضروات الجملة اليوم.. انخفاض البطاطس و 1.5-2.5 جنيه للطماطم

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القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار البطاطس اليوم السبت 3-7 - 2021، واستقرت أسعار باقي أصناف الخضروات في سوق الجملة بالعبور. 

 

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البطاطس تتراوح بين 3-5  جنيهات مقابل 4-6  جنيهات، أسعار الكوسة بين 2.5-5جنيها للكيلو، أسعار الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو. 

 

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن  الطماطم سجلت  1.5-2.5 جنيها للكيلو  ، و سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، و البامية 9-13 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2-4 جنيها للكيلو ، وسعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 17-27 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح  بين  1.5-3جنيهات للكيلو. 

 

 

 

 

 

   

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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