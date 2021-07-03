شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات الجملة اليوم.. انخفاض البطاطس و 1.5-2.5 جنيه للطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار البطاطس اليوم السبت 3-7 - 2021، واستقرت أسعار باقي أصناف الخضروات في سوق الجملة بالعبور.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البطاطس تتراوح بين 3-5 جنيهات مقابل 4-6 جنيهات، أسعار الكوسة بين 2.5-5جنيها للكيلو، أسعار الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن الطماطم سجلت 1.5-2.5 جنيها للكيلو ، و سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، و البامية 9-13 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2-4 جنيها للكيلو ، وسعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 17-27 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3جنيهات للكيلو.