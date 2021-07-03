شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اليورو الأوروبى فى مصر اليوم السبت 3-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت 3-7-2021 استقرار أمام الجنيه المصرى، بالتزامن مع توقف التداول على العملات سواء في السوق المحلي وكذلك العالمي.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى يسجل 18.49 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 18.51 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.56 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، وذلك نظراً لعدم وجود تعاملات بالبنوك أيام العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

وفى سياق متصل استقرت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعر الدولار عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتى 49.14 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.56 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.49 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.47 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.60 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.54 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.61 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.51 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع.