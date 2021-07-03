الاقتصاد

أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 3 يونيو 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 3-7-2021  استقرارا ملحوظا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، وينشر ”الخليج 365” آخر تحديث لأسعار الفراخ والدواجن بصفة عامة في الأسواق.

وسجلت الدواجن البيضاء 27 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 30-31 جنيها للكيلو، والدواجن الساسو سجلت 37  جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الدواجن الأمهات 20  جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى تتراوح بين الكيلو 41-42 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة 39-42 جنيها الكيلو، .

واستقرت  أسعار البيض بجميع أصنافه وسجل البيض الأبيض 38  جنيها للكرتونة في المزرعة، ويتراوح السعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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