شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 46,5% ارتفاعا فى قيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال 2019 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل 1,6 مليار دولار مقابل 1,1 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 46,5 %.

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات العربية المتحدة 4,4 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 3,8 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14,7%؛ حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات مسجلة 2,9 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2,1 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 39,5%، بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتسجل 1,5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1,7 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 14,5%.

وجاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي على رأس قائمة أهم خمس سلع صدرتها مصر للإمارات العربية المتحدة خلال عام 2020، حيث سجلت قيمة صادراته 2,1 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية آلات وأجهزة كهربائية 169,6 مليون دولار، ثم فواكه وأثـمار 68 مليون دولار، ثم خضر ونباتات 51,8 مليون دولار، وأخيراً ملابس 22,3 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة 3,2 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 3,1 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1,7%.