شكرا لقرائتكم خبر عن قسط شهرى 30 جنيهاً.. 5 معلومات عن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بتلك المبادرة والتي كانت كالتالي ..

1-تم الإعلان عن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل في يوليه 2018 .

2-مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى .

3-للوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة .

4-بدون مقدم .

5-تعاقد بقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد .