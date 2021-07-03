شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره رغم ارتفاع أعداد الوظائف في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة، وزاد خسائره في وقت لاحق بالجلسة عقب صدور تقرير الوظائف الشهري.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران، وهي أكبر زيادة شهرية في نحو 10 أشهر، بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



وارتفع معدل البطالة إلى 5.9% في الشهر الماضي من 5.8% في مايو/أيار بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض عند 5.6%.



هذا، ويراقب المستثمرون عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، وهو ما سيدعم بدوره الطلب على السلع والمعادن.



ومن ناحية أخرى، يراقب المحللون بالأسواق التطورات على صعيد جائحة كورونا خاصة مع ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي في بعض الدول.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.