شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات "فورد" في الربع الثاني نتيجة الطلب على السيارات الكهربائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فورد موتور" الأمريكية خلال تداولات يوم الجمعة في أعقاب إعلان شركة السيارات ع ارتفاع مبيعاتها في الربع السنوي الثاني من هذا العام.



وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن هذه البيانات جاءت نتيجة الطلب القوي على سيارات الدفع الرباعي والمركبات الكهربائية لا سيما خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.



وارتفعت مبيعات "فورد" بنسبة 9.6% إلى 475.327 ألف وحدة خلال الربع السنوي الثاني من عام 2021، وذلك نتيجة ارتفاع المبيعات من السيارات الكهربائية والهجينة في السوق الأمريكي بنسبة 117% في الشهر الماضي، كما ارتفعت مبيعات الشركة من سيارات الدفع الرباعي بنسبة 37%.



تجدر الإشارة إلى أن "فورد"تواجه صعوبات في توفير الرقائق الإلكترونية التي تعرف باسم أشباه الموصلات الأمر الذي اضطر الشركة للإعلان عن وقف الإنتاج في احد مصانعها بالولايات المتحدة وخفض الإنتاج في ثمانية مصانع أخرى خلال الشهرين.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فورد" بنسبة 0.1% وأغلق جلسة الجمعة عند 14.9 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 15.04 دولار وأقل سعر عند 14.8 دولار.