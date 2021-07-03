شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق على ارتفاع بعد الكشف عن تقرير تسليم سياراتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في اعقاب إعلان شركة السيارات الكهربائية عن تقريرها الفصلي بشأن تسليم مركباتها في الربع السنوي الثاني.



وكشفت الشركة الأمريكية عن أنها سلمت ما يقرب من 201.25 ألف سيارة في الأسواق العالمية خلال الربع السنوي المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، في حين توقع محللون أن تسلم "تسلا" نحو 207 آلاف سيارة.



ورغم أن هذه الوتيرة دون التوقعات، إلا أنها تظل أعلى مستوى قياسي فصلي تسجله "تسلا" في تسليم السيارات.



وبلغ إنتاج "تسلا" ما يقرب من 206.42 ألف سيارة خلال الربع السنوي الثاني من بيها 204.1 ألف سيارة من "موديل 3" و"موديل واي" بالإضافة إلى 2340 سيارة من "موديل إكس" و"موديل إس".



هذا، وقد تجاوزت تلك البيانات ما سلمته "تسلا" في الربع السنوي الأول عندما بلغت وتيرة التسلبم 184.8 ألف سيارة وأنتجت 180.3 ألف وحدة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 0.1% وأغلق جلسة الجمعة عند 678.9 دولار.