شكرا لقرائتكم خبر عن 1.35 مليار ريال مشتريات الأجانب بالأسهم خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم صافي مشتريات بلغ نحو 1.35 مليار ريال خلال شهر يونيو 2021.

وأظهرت بيانات «تداول»، تسجيل المستثمرين الأجانب إجمالي مشتريات نحو 19.09 مليار ريال، تمثل ما نسبته 6.48 % من إجمالي عمليات الشراء، مقارنة بإجمالي مبيعات نحو 17.74 مليار ريال، تمثل ما نسبته 6.02 % من إجمالي عمليات البيع، خلال شهر يونيو الماضي.

أما بالنسبة لقيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» فقد شكّلت ما نسبته 2.84 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2021، بارتفاع نسبته 0.11 % مقارنة بشهر مايو الماضي.

وذكرت «تداول»، أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 30 يونيو 2021 بلغت 294.72 مليار ريال، بارتفاع نسبته 85.68 % مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9.72 تريليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 0.68 % مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر السعودي» خلال يونيو نحو 274.05 مليار ريال تمثل ما نسبته 92.99 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 273.32 مليار ريال تمثل ما نسبته 92.74 % من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية «المستثمر السعودي» فقد شكّلت ما نسبته 96.64 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يونيو 2021، بانخفاض نسبته 0.10 % مقارنة بشهر مايو الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر الخليجي» خلال يونيو 1.58 مليار ريال تمثل ما نسبته 0.54 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 3.66 مليار ريال تمثل ما نسبته 1.24 % من إجمالي عمليات البيع.