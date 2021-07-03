شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اشتراطات لتعبئة وتغليف المنتجات العلفية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء 8 اشتراطات عامة في مشروع اللائحة الفنية لتعبئة وتغليف المنتجات العلفية.

وتهدف اللائحة الفنية التي طرحتها الهيئة للاستطلاع، إلى تحديد الاشتراطات الخاصة بتعبئة وتغليف الأعلاف والمنتجات العلفية بجميع أنواعها، وتشمل العبوات المعدنية والزجاجية والبلاستيكية والورقية والكرتونية والخشبية وأي مواد أخرى يتم استخدامها لتعبئة وتغليف الأعلاف والمنتجات العلفية.

واشترطت الهيئة، أن تكون نظيفة وبحالة لا تسمح بأي احتمالات لتلوث العلف أو المنتج العلفي المعبأ، وأن تحافظ على خواص العلف أو المنتج العلفي المعبأ وأن تحميها من اكتساب الروائح غير المرغوبة، وأن توفر الحماية للمنتج من التلوث بالكائنات المجهرية والحشرات والقوارض والأوساخ في حالة المنتجات التي تتطلب ذلك، وأن تكون غير منفذة للرطوبة في حالة المنتجات التي تتطلب ذلك.

كما اشترطت الهيئة، أن تكون غير منفذة للضوء والأكسجين في حالة المنتجات التي تتطلب ذلك، وأن توفر الحماية اللازمة ضد العوامل الجوية والمخاطر الميكانيكية كالصدمات والاهتزازات والإجهادات الاستاتيكية وأن تبقى سليمة المظهر أثناء التداول، وألا تؤثر في طبيعة العلف أو المنتج العلفي المعبأ ولا تتفاعل معه.

ويراعى في تصميم العبوات وجود مساحة كافية على السطح الخارجي تسمح بكتابة بيانات بطاقة المنتج العلفي، وأن تحمل العبوة بطاقة التعبئة غير قابلة للنزع أو المحو، وسهولة عمليات النقل والتخزين والتوزيع، وأن تكون سهلة الفتح وإعادة الغلق، وألا يكون لها شكل ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بأي شكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ لدى المشتري، وأن يتناسب حجم العبوة مع حجم أو كمية المادة المعبأة، وأن تستخدم العبوة لمرة واحدة فقط إلا إذا كانت مصنعة لتلائم عمليات الغسيل والتعقيم وإعادة التعبئة مثل القوارير الزجاجية ذات الاستخدامات المتعددة.