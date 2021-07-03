موعد بدء مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% وشروط الاستفادة منها



الشارقة - اميمة ياسر -

يتساءل عديد من الناس عن كيفية الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، التي أطلقها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك وحدة سكنية.



وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة المواطنين أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة لامتلاك وحدة سكنية، ويكون ذلك من خلال قرض ميسر من البنك، بفائدة قليلة لا تتعدى 3%، بفترة سداد طويلة يصل حدها الأقصى إلى 30 سنة والتي من المفترض أن تبدأ خلال أيام في عدد من البنوك.

الشروط التي يجب توافرها لكي يستفيد المواطن من تلك المبادرة كما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

لا يتجاوز عمر المتقدم 60 سنة.

يحق لأي شخص أو زوجته شاملة الاستفادة من المبادرة.

يجب أن يسدد الشخص الأعزب من متوسطي الدخل 15% كمقدمة مدفوعة من إجمالي سعر الشقة.

أما الشخص المتزوج يلتزم بدفع 20% مقدمة من إجمالي سعر الوحدة السكنية.

ويسدد أصحاب المعاشات نسبة 40% من سعر الشقة كمقدم.

يجب ألا يكون العميل قد سبق أن حصل على قروض من البنوك تجاوزت قيمتها 40% من إجمالي دخله الشهري، ويشترط أن يكفي راتبه لسداد قسط الوحدة.

يجب أن يكون حسن السمعة والسلوك.

يجب ألا يكون العميل أو زوجته سبق لهما الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة في الحصول على وحدة مدعمة.

وهناك بعض الفئات التي تمنع من الاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري:

الأجانب المقيمين في مصر.

الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد.

الأشخاص الذين استنفاد الحد الائتماني الخاص بهم.

في حالة حصول أحد الزوجين على وحدة سكنية في مبادرة سابقة.

حصول أي عميل على قرض في مبادرات سابقة.