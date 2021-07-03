شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أحداث ينتظرها مساهمو البورصة المصرية فى أول أسبوع خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 4 أحداث رئيسية خلال أول أسبوع في شهر يوليو، أبرزها عقد عمومية شركتي ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، وانتهاء الحق في توزيع كوبون شركة جلاكسو سميثكلاين، ونظر قضية شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

تبدأ أحداث البورصة المصرية، اليوم السبت بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، لتجديد مدة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتهم، وذلك وفقًا للمادة 21 من النظام الأساسي، وفي اليوم التالي ينتقل الحق في توزيع كوبون شركة جلاكسو سميثكلاين، لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأحد، على أن يبدأ توزيع الكوبون رقم (19) بواقع 0.500 جنيه للسهم الواحد، وذلك اعتباراً من 7 يوليو.

وفي نفس اليوم تعقد الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن طريق الفيديو كونفرانس للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وتقرير مراقب حسابات الشركة الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والمصادقة على حساب توزيع الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وإبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وإقرار التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة، وتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للأعضاء، واعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والترخيص بإبرام عقود المعاوضة.

وتختتم أحداث البورصة، اليوم الأربعاء الموافق 7 يوليو، بنظر الدعوى رقم 1387 لسنة 95 ق م ع وموضوعها استئناف حكم اول درجة تقاضى في الدعوى 1102 لسنة 2017.