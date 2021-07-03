شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية توسع مكاسبها و"إس أند بي 500" يسجل إغلاقا قياسيا جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة، وزادت مكاسبها مدعومة بالتفاؤل عقب صدور تقرير الوظائف الشهري.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



وارتفع معدل البطالة إلى 5.9% في الشهر الماضي من 5.8% في مايو/أيار بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض عند 5.6%.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.1% أو ما يعادل 7 سنتات وأغلق الخام عند 75.16 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، وبلغ أعلى سعر عند 75.6 دولار وأقل سعر عند 74.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.4% أو ما يعادل 33 سنتا وأغلق الخام عند 76.17 دولار للبرميل محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى سعر عند 76.3 دولار وأقل سعر عند 75.2 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 153 نقطة) إلى 34786 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 34821 نقطة وأقل مستوى عند 34613 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 4352 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 4355 نقطة وأقل مستوى عند 4326 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 117 نقطة) إلى 14639 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2%، وبلغ أعلى مستوى عند 14649 نقطة وأقل مستوى عند 14555 نقطة.