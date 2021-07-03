شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الصويا تغلق على ارتفاع مواصلة مكاسبها عقب تقرير أمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وواصلت السلعة الزراعية مكاسبها في أعقاب صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.



يأتي ذلك أيضا في ظل توقعات وكالات الأرصاد الجوية الأمريكية بجفاف الطقس في ولايات الغرب والوسط الأمر الذي يدعم بدوره الأسعار.



كان تقرير وزارة الزراعة الأمريكية قد توقع بأن يؤثر جفاف الطقس على ما يعرف بحزام الذرة خاصة المناطق الغربية والشمالية من الولايات المتحدة.



وفي سياق متصل، يتوقع خبراء أن تشكل برودة الطقس وتساقط الثلوج في البرازيل – التي تعد ثاني أكبر منتج للذرة في العالم – على المحاصيل الزراعية والحبوب.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 22:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.2% إلى 13.99 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 14.14 دولار وأقل سعر عند 13.82 دولار.