شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بنحو 2% وسط انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض ملحوظ للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم صدور بيانات إيجابية ضمن تقريرالوظائف.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران، وهي أكبر زيادة شهرية في نحو 10 أشهر، بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



وارتفع معدل البطالة إلى 5.9% في الشهر الماضي من 5.8% في مايو/أيار بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض عند 5.6%.



وفي سياق منفصل، يراقب المحللون بالأسواق التطورات على صعيد جائحة كورونا خاصة مع ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي في بعض الدول.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 21:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 26.59 دولار للأوقية.