شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع بدعم من ضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ضعف العملة الأمريكية عقب بيانات الوظائف الشهرية.



وأظهرت بيانات حكومية يابانية صادرة اليوم أن مؤشر الأساس النقدي ارتفع بنسبة 19.1% خلال يونيو:حزيران الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 24.3%.



وكشفت بيانات أخرى صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران، وهي أكبر زيادة شهرية في نحو 10 أشهر، بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



وارتفع معدل البطالة إلى 5.9% في الشهر الماضي من 5.8% في مايو/أيار بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض عند 5.6%.



وفي سياق منفصل، يراقب المحللون بالأسواق التطورات على صعيد جائحة كورونا خاصة مع ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي في بعض الدول.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 111.03، وسجل أعلى سعر عند 111.6 في حين سجل أقل سعر عند 110.9.