شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب مع تزايد خسائر الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل خسائر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تقييم المستثمرين لتقرير الوظائف الشهري.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران، وهي أكبر زيادة شهرية في نحو 10 أشهر، بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



وارتفع معدل البطالة إلى 5.9% في الشهر الماضي من 5.8% في مايو/أيار بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض عند 5.6%.



وفي سياق منفصل، يراقب المحللون بالأسواق التطورات على صعيد جائحة كورونا خاصة مع ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي في بعض الدول.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 1837 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1791.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 1795.9 دولار وأقل سعر عند 1774.4 دولار.