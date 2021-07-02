شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يقلص مكاسبه والخام الأمريكي يتحول إلى الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء النفط خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن الخام الأمريكي تحول نحو التراجع.



وكشفت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بنحو 4 حفارات إلى 376 حفارا هذا الأسبوع.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأن تحالف "أوبك بلس" ربما يقرر تخفيف تخفيضات الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا حتى ديسمبر/كانون الأول.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 18:25 بتوقي جرينتش بنسبة 0.2% إلى 75.06 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 75.6 دولار وأقل سعر عند 74.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.4% إلى 76.1 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 76.3 دولار وأقل سعر عند 75.2 دولار.