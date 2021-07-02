شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يشهد ارتفاعا ملحوظا رغم صدور بيانات مخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة وسط تراجع في العملة الأمريكية، ورغم صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الميزان التجاري الكندي سجل عجزا قدره 1.4 مليار دولار كندي في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللي إلى تحقيق فائض قدره 400 مليون دولار كندي.



وتراجع مؤشر تصاريح البناء بسوق الإسكان الكندي بنسبة 14.8% في يونيو/حزيران مخالفا توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.3%.



وانخفض أيضا مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الكندي إلى 56.5 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللون استقرار المؤشر عند 57 نقطة دون تغيير.



تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل الأمريكية أعلنت اليوم أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.8101، وسجل أعلى سعر عند 0.8103 وأقل سعر عند 0.8031.