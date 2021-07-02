شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة السعودية للأسبوع الثامن.. و"أبو ظبي" تسجل أعلى مستوى فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، آخر جلسات شهر يونيو، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، للأسبوع الثامن على التوالي، بنسبة 0.54% رابحًا 59.37 نقطة، ليغلق عند مستوى 10912.49 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 0.8% رابحًا 32.21 نقطة ليغلق عند مستوى 4079.09 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 4.91% رابحًا 323.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6899.27 نقطة، ليسجل أعلى مستوى في تاريخه، وربح رأس المال السوقي 229 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.164 تريليون درهم.

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.43% خاسرًا 40.51 نقطة ليغلق عند مستوى 2816.56 نقطة.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثامن على التوالي، بنسبة 0.54% رابحًا 59.37 نقطة، ليغلق عند مستوى 10912.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليار سهم بقيمة 62.3 مليار ريال عبر تنفيذ 2.4 مليون صفقة، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات ريال ليغلق عند 9.70 تريليون ريال سعودي.

وصعد ببورصة السعودية قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.84%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والطاقة بنسبة 0.28%، 0.01%.





بورصة مسقطكما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.8% رابحًا 32.21 نقطة ليغلق عند مستوى 4079.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 135.5 مليون سهم بقيمة 17.04 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي 96.9 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 21.585 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "سهم الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 25%، أعقبه سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 15.38%، يليه سهم "ظفار للتأمين" بنسبة 13.75%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 7.86%، أعقبه سهم "مطاحن صلالة" بنسبة 7.81%، يليه سهم "ظفار للكهرباء" بنسبة 7.14%.





بورصة الكويتفيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.11% خاسرًا 71.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6388.03 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1% خاسرًا 69.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6946.65 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.46% خاسرًا 78.40 نقطة ليغلق عند مستوى 5296.40 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2% خاسرًا 112.11 نقطة ليغلق عند مستوى 5520.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.8 مليار سهم بقيمة 313.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 71.3 ألف صفقة.





الأسواق الإماراتيةوهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.43% خاسرًا 40.51 نقطة ليغلق عند مستوى 2816.56 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 392.357 مليار درهم.

وانخفض ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 1.82% بضغوط هبوط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.82%، بنك الإمارات دبي الوطني بنسب 2.9%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.65% بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.17%.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 4.91% رابحًا 323.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6899.27 نقطة، ليسجل أعلى مستوى في تاريخه، وربح رأس المال السوقي 229 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.164 تريليون درهم.

وصعد ببورصة أبو ظبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 2.66% مدفوعًا بارتفاع سهم بنك أبو ظبي الأول بنسبة 1.08%، بنك أبو ظبي التجاري بنسبة 1.17%، في حين تراجع سهم بنك أبو ظبي الإسلامي بنسبة 2.66%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 0.48% بضغوط هبوط سهم شركة الدار العقارية بنسبة 1.04%، سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 1.24%.