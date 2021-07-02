شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة عقب تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة في اعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



وارتفع معدل البطالة إلى 5.9% في الشهر الماضي من 5.8% في مايو/أيار بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض عند 5.6%.



هذا، ويراقب المستثمرون عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، وهو ما سيدعم بدوره الطلب على السلع والمعادن.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 34688 نقطة، وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 4332 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 14560 نقطة.