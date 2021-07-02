شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة طلعت مصطفى توقع عقداً مع مجموعة " خدمات التموين العالمية " لافتتاح أحدث فروع لمطاعم " بوسبورس " بأوپن آير مول - مدينتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم توقيع عقد بين مجموعة طلعت مصطفى (TMG)، وهي الشركة الرائدة فى مجال التطوير العقارى والسياحي بمصر، ومجموعة خدمات التموين العالمية (GCS) - واحدة من الشركات الرائدة في إدارة وتشغيل المطاعم في مصر - وذلك لتشغيل أحدث فروع لمطاعم "بوسبورس" بأوبن آير مول مدينتي بمساحة إيجارية 1023 متر والمخطط افتتاحه في شهر يوليو 2021.

وقع العقد كل من عمر هشام طلعت مصطفى، ‏الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وأمجد علي، رئيس مجلس إدارة خدمات التموين العالمية جروب (GCS).

وتعد مجموعة خدمات التموين العالمية (Global Catering Services) شركة مساهمة مصرية، تأسست عام 2012، وهي شركة رائدة في إدارة وتشغيل المطاعم الفاخرة والمميزة، ولها عدد من الفروع داخل القاهرة، وتستهدف التوسع والريادة في السوق المصرية وتقديم تجربة جديدة ومبتكرة في مجال المطاعم.

وتمتلك مجموعة خدمات التموين العالمية وتدير عددًا من العلامات التجارية بخلاف بوسبورس مثل؛ Zahrat Lebnan, Lebanese Roaster, Nasr Grill, Verdura, Bab Al Mansour.

ويعد فرع "بوسبورس" في أوبن آير مول مدينتي هو الفرع الخامس في مصر. وتتواجد فروع لمطاعم "بوسبورس" أيضا في عدد من الدول العربية والأوروبية، في الإمارات العربية المتحدة ولندن والمملكة العربية السعودية .

مطعم بوسبورس – مطبخ تركي: تشتهر مطاعم "بوسبروس" بتقديم أرقى خدمات الضيافة والترفيه من خلال أجواء ساحرة و أنيقة تجعلها مكانًا رائعًا للاستمتاع بقائمة فريدة من نوعها من المأكولات الشهية والمميزة المستوحاه من المطبخ التركي .

ويتميز مطعم "بوسبورس" بموقع مميز داخل الأوبن آير مول، كأحد المطاعم الثلاثة الموجودة بوسط البحيرة ، مع إطلالة فريدة على المسطحات الخضراء في الهواء الطلق.

ويمتد الأوپن آير مول Open Air Mall ، الذي يعد الأكبر من نوعه في مصر والشرق الاوسط، على مساحة 404,000 متر مربع، بالإضافة إلى أماكن مُخصصة لانتظار السيارات بسعة 6000 سيارة، وبمساحة إيجارية 92,000 متر مربع. ويتكون المول من 8 مبانٍ مختلفة مطلة على المساحات الخضراء الفريدة والبحيرات الصناعية التي تحتضن المول، مما يتيح للزوار تجربة تسوق فريدة في الهواء الطلق.

وتم تشغيل الأوپن آير مول جزئياً منذ عام 2019 مع افتتاح أول مبنى من الـ 8 مباني ، وهو مبنى E ، والذي يضم كارفور هايبر ماركت ومجموعة من الماركات والبراندات المحلية والعالمية ، منها ال سي وايكيكي ، صالون محمد الصغير، داليدرس، تريد لاين ستورز، أبوعوف، ميني سو، كولد ستون، فيفث ستريت كوفى، كوبرميلت، العربي، سينابون، امتنان بالإضافة إلى عدد من فروع البنوك وشركات الاتصالات العاملة في السوق المصري .

كما تم تشغيل مجمع سينمات رينسانس مدينتي، في مبنى D ، بعدد 15 شاشة عرض سينمائية بأحدث تقنيات العرض الخاصة. و أيضاً يشمل عدد من المحلات الشهيرة، من ضمنها بينك الفنت، دسوقى ابد صودا ، تشيكن فيلا و رامفا، ومن المتوقع افتتاح خلال الشهور القادمة كوفى مانيا.

وقريباً سيتم افتتاح ثالث مبنى من المباني الثمانية للأوبن آير مول ، وهو مبنى C ، ويضم أكبر مجمع ترفيهي من نوعه بمصر، ويعد واحداً من أكبر المجمعات الترفيهية بالشرق الأوسط للألعاب الخاصة بجميع الأعمار. كما تم افتتاح زووبا، وسيضم مبنى C أشهر المطاعم مثل تي بى اس ، اتيباسى كوفى، توماس للحلويات ، سكند كب ، بالإضافة إلى محلات ألعاب أطفال مثل كامز

المبنى الرابع من الثمانية مباني ، هو مبنى F ، سيتواجد فيه 4 من مجموعة مطاعم شركة مورى انترناشونال ( مورى سوشى, مينس, تيدز, تمارا) وسيضم أيضاً برجر كينج ، بافلو برجر، وك اند والك، شاورما ستريت ، بالإضافة إلى عدد من أشهر الماركات المحلية مثل بيوتى صالون كريس، فوالا للحلويات، هدية للمجوهرات ، نولا كب كيكس و بيكسى.

ويتوافر بالأوبن آير مول عدد 4 ترام للتجول بين مباني المول المختلفة، بتصميم مستوحى من الترام الموجود بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بما يضفي طابع خاص مميز للمول.

ويخدم الأوپن آير مول ما يقرب من 4 ونصف مليون نسمة حيث يقع في قلب مناطق شرق القاهرة على بعد من 10 إلى 20 دقيقة بالسيارة من الرحاب، والقاهرة الجديدة، مصر الجديدة، مدينة نصر والعاصمة الجديدة ، ليكون بمثابة طفرة في عالم التسوق والترفيه و يشمل أكبر وأشهر العلامات التجارية العالمية الرائدة فى الأزياء و الآثاث والسلع الرياضية.