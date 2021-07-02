شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط قرب ذروة 3 سنوات قبل نتائج اجتماع تحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى ثلاث سنوات المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا قبل صدور نتائج اجتماع أوبك بلس الذي تم تأجيله لمدة 24 ساعة بعدما رفضت الإمارات خطة لزيادة الإنتاج بنحو 2 مليون برميل بداية من آب/أغسطس المقبل حتى نهاية العام.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.7% إلى مستوي 75.51$ ، من مستوى الافتتاح عند 74.99$، و سجل أدنى مستوي عند 74.67$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 0.6% إلى مستوي 76.10$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 75.59$ ، وسجل أدنى مستوي عند 75.34$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.0% ، فى ثالث مكسب يوم يعلى التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 76.20$ للبرميل ، وصعد خام برنت بنسبة 1.2% ،وسجل مستوي 76.71$ الأعلى منذ تشرين الأول / أكتوبر 2018 ، بعد انخفاض كبير فى مخزونات الخام الأمريكية.

دعم تلك المكاسب أيضا ،خطة مدعومة من السعودية وروسيا ، لزيادة إنتاج تحالف أوبك بلس بحوالي 400 ألف برميل شهريا بداية من آب/أغسطس حتى كانون الأول/ديسمبر القادم ، وهو رقم أقل من توقعات السوق زيادة بحوالي 500 ألف برميل يوميا.

قوبلت تلك الخطة برفض شديد من دولة الإمارات العربية المتحدة ، لذلك تم تأجيل الاجتماع الوزاري الشهري لتحالف أوبك بلس لمدة 24 ساعة ، على أن يتم استكماله فى وقت لاحق اليوم.

قالت مصادر أن الإمارات تتحفظ على مقترحات لتمديد الاتفاق الحالي بشأن قيود الإنتاج من تاريخ انتهائه فى نيسان/أبريل 2022 إلى نهاية العام المقبل ،وطالبت إجراء تعديل على خطة أساس الإنتاج المستخدمة فى حساب تخفيضات الإنتاج ،حيث ترغب البلاد فى زيادة إنتاجها النفطي بوتيرة أسرع عما كان متفقا عليه فى السابق.