شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أشهر قبل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع استمرار إقبال المستثمرين على شراء العملة شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،مع صدور الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال حزيران/يونيو.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوى 92.70 نقطة الأعلى منذ 6 نيسان/أبريل الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.57 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.54 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

قال رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي فى دالاس" روبرت كابلان" يوم الأربعاء إنه يود أن يبدأ البنك المركزي فى خفض دعمه للاقتصاد قبل نهاية العام ،فى خطة جزئية لتقليل احتمالية تشديد السياسة النقدية المفاجئ فى المستقبل.

عززت تلك التصريحات من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي فى تقليص برنامج شراء السندات ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

يعول كثيرا المركزي الأمريكي على تعافي سوق العمل بصورة كاملة من الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا ،حتى يبدأ فى تنفيذ خططه لتشديد السياسة النقدية ،لذلك بيانات الوظائف القوية سوف تعزز كثيرا احتمالات التشديد فى أقرب وقت ممكن.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 725 ألف وظيفة جديدة خلال حزيران/يونيو بالمقارنة مع إضافة 559 ألف وظيفة في أيار/مايو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 5.6% من مستوي 5.8% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.5% الشهر السابق.