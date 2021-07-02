شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع قرب أعلى مستوى فى أسبوعين والأنظار على بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بدعم انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية ،قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.8% إلى مستوي 26.22$ ، من مستوي الافتتاح عند 26.01$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 25.97$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة"تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 26.40$ للأوقية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بحوالي 1.1% ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.437% ،الأمر الذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن الثمينة الغير مدرة للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية ، توفر تلك البيانات أدلة أكثر وضوحا ،حول متى يبدأ البنك الفيدرالي الاتحادي فى تقليص برنامجه لشراء السندات ،كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 725 ألف وظيفة جديدة خلال حزيران/يونيو بالمقارنة مع إضافة 559 ألف وظيفة في أيار/مايو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 5.6% من مستوي 5.8% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.5% الشهر السابق.