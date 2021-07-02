شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل – 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بايدو (BIDU) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 205.00، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وكذلك ليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.20% بما يعادل -2.44 نقطة ليستقر على سعر 201.46 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 205.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 229.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه