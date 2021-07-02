شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كومكاست (COMCAST CORP) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.28% بما يعادل 0.73 نقطة ليستقر على سعر 57.75 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 58.55.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 58.55، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 60.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد