شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيسكو (CISCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده لدعم قناة سعريه صاعدة تحد تداولات السهم السابقة على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.83% بما يعادل 0.44 نقطة ليستقر على سعر 53.44 دولار، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية قد ساعد السهم أيضاً على هذا الارتفاع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 52.85، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 55.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد