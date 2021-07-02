شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يستعيد تعافيه – تحليل – 02-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم فيس بوك (FB) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 1.92% بما يعادل 6.68 نقطة ليستقر على سعر 354.39 دولار، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 340.60، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 365.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد