شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تبلغ مستوى قياسي مع استمرار ضخ السيولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت أحدث إحصاءات من بنك أوف أمريكا لتدفقات الصناديق اليوم الجمعة أن المستثمرين واصلوا ضخ المزيد من السيولة في السندات والأسهم، إذ بلغت وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا جديدا وظلت عوائد السندات الحكومية الأمريكية أقل من 1.5 بالمئة.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي استنادا إلى بيانات من أي.بي.إف.آر إن صناديق الدخل الثابت استقطبت 13.2 مليار دولار فيما جذبت الأسهم 9.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بينما نزح 25 مليار دولار من صناديق سوق النقد.